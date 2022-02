Hulu ha annunciato che Love, Victor 3 sarà l'ultima stagione della serie ideata come spinoff del film Tuo, Simon.

Love, Victor 3 sarà l'ultima stagione e Hulu ha ora annunciato la data di uscita sugli schermi americani: mercoledì 15 giugno.

La storia dei giovani protagonisti sarà quindi raccontata in otto episodi, distribuiti tutti in contemporanea.

La terza stagione della serie Love, Victor racconterà quello che accade quando il protagonista interpretato da Michael Cimino cercherà di capire con chi vuole star e chi vuole essere. Victor e i suoi amici, inoltre, devono capire che progetti fare per il periodo dopo la fine del liceo e saranno alle prese con nuovi problemi che devono risolvere per poter prendere le scelte migliori per il proprio futuro.

La seconda stagione di Love, Victor ha mostrato il protagonista ritornare nei corridoi del liceo Creekwood dopo aver fatto coming out. Victor deve però affrontare le difficoltà dei suoi genitori nell'accettare la sua rivelazione, la sua ex Mia che ha il cuore spezzato, e i problemi rappresentati dall'essere un atleta apertamente gay, il tutto mentre cerca di gestire il suo rapporto con Benji.

Nel cast ci sono Michael Cimino, Rachel Hilson, Anthony Turpel, Bebe Wood, Mason Gooding, George Sear, Isabella Ferreira, Mateo Fernandez, James Martinez, e Ana Ortiz.

Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, autori della sceneggiatura del film Love, Simon di cui la serie è uno spinoff, sono coinvolti come produttori esecutivi in collaborazione con Brian Tanen, Jason Ensler, Isaac Klausner, Marty Bowen, Adam Fishbach, Wyck Godfrey, Pouya Shahbazian e Adam Londy.