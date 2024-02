Love Lies Bleeding: nel nuovo trailer l'attrazione sessuale tra Kristen Stewart e Katy O'Brian

A24 ha diffuso in streaming il nuovo trailer di Love Lies Bleeding, film che vede al centro una problematica e pericolosa storia sentimentale tra le protagoniste interpretate da Kristen Stewart e Katy O'Brian, la cui chimica è palpabile già da queste immagini.

Un thriller ad alto tasso erotico

I momenti iniziali del trailer sono all'insegna dei muscoli: vediamo infatti il personaggio della O'Brian, Jackie, salire sul palco di una gara di bodybuilding. Il teaser passa all'incontro tra Jackie e Lou (Stewart), che non è il solito momento da commedia romantica: le due si guardano all'interno di una palestra sporca e fatiscente.

Mentre "Smalltown Boy" dei Bronski Beat fa da sottofondo, incontriamo il padre di Lou, Lou Sr. (Ed Harris), che assume Jackie ma sembra farlo solo per tenere la figlia sotto il suo controllo. Altri momenti decisamente intensi si susseguono, ma arrivano anche le pistole e alcune parole minacciose, mentre Lou e Jackie si ritrovano a dover coprire un omicidio e a sperare di salvarsi la vita.

Oltre alle tre star principali, l'ultimo film targato A24 vanta anche la partecipazione di Jena Malone (Consecration), Dave Franco (Now You See Me) e Anna Baryshnikov (Manchester by the Sea).

Love Lies Bleeding segna il ritorno di Rose Glass alla regia dopo il suo horror psicologico del 2019, Santa Maud, acclamato dalla critica. Dato che la regista ha collaborato con lo studio indie A24 per il suo ultimo progetto, Glass ha indubbiamente approfittato del margine creativo in più che questo le ha concesso.