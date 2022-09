Love in the Villa - Innamorarsi a Verona, su Netflix in streaming da oggi

Love in the Villa - Innamorarsi a Verona, la nuova commedia romantica con uno dei volti di The Umbrella Academy, arriva su Netflix in streaming da oggi 1 settembre 2022!

Love in the Villa - Innamorarsi a Verona, la nuova commedia romantica con uno dei volti di The Umbrella Academy, arriva su Netflix in streaming da oggi 1 settembre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio!

L'ultima commedia romantica estiva del portale, Love in the Villa - Innamorarsi a Verona, segue Julia (Kat Graham), che si avventura in un viaggio da sola a Verona durante la sua vacanza da sogno dopo essere stata scaricata senza tante cerimonie dal suo ragazzo, Brandon (Raymond Ablack). Ma quando arriva, scopre che la sua romantica villa è stata prenotata anche dal rigido britannico Charlie (Tom Hopper), che viene a Verona ogni anno per il suo lavoro alla ricerca di viticoltori con cui lavorare a un festival del vino.

Locandina di Love in the Villa - Innamorarsi a Verona

A dirigere sia Graham sia Hopper è stato il regista e sceneggiatore Mark Steven Johnson (Ritorno al Bosco dei 100 Acri): l'attrice ha dichiarato a un'intervista a EW "[...]di aver riso a crepapelle, di aver pianto e di aver vissuto tutte le emozioni possibili". Tom Hopper, uno dei volti di The Umbrella Academy, ha dichiarato: "Appena siamo arrivati a Verona sono risultato positivo al COVID. Abbiamo finito per dover andare in quarantena per due settimane. Quindi abbiamo dovuto trascorrere due settimane da soli nella villa e abbiamo avuto la nostra personale versione del film Love in the Villa praticamente".