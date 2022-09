Love in the Villa, il film girato a Verona è il più visto su Netflix in Italia

Love in the Villa, un film girato a Verona con Il contributo di Regione del Veneto-Veneto Film Commission, ha raggiunto le prime posizioni nella classifica dei titoli più visti in Italia su Netflix.

Love in the Villa, pellicola uscita su Netflix lo scorso il 1° settembre, ha raggiunto in soli 5 giorni il primo posto tra i film più visti. Le riprese nella città di Verona furono annunciate lo scorso anno in questo periodo e oggi è stato annunciato che il film è riuscito a scalare la più importante classifica del colosso del mondo dello streaming.

Love in the Villa - Innamorarsi a Verona: Kat Graham, Tom Hopper in una scena

"Il film è stato sostenuto dalla Regione del Veneto con un contributo di Euro 200 mila attraverso un bando per l'assegnazione di fondi a favore della produzione cinematografica", ha spiegato l'Assessore alla Cultura Cristiano Corazzari. "È un risultato che mi fa particolarmente piacere, perché conferma ancora una volta le grandi potenzialità del Veneto sotto il profilo della produzione cinematografica. Un risultato che premia le capacità delle nostre imprese del settore, la professionalità delle nostre maestranze del cinema e anche l'impegno dell'Amministrazione regionale a favore della produzione di opere cinematografiche nel nostro territorio".

Love in the Villa - Innamorarsi a Verona: Kat Graham, Tom Hopper in un momento del film

Nicola Rosada di 360 Degrees Film ha affiancato il regista Mark Steven Johnson nella produzione esecutiva della pellicola assieme alle produttrici Margret Huddleston e Stephanie Slack e i due protagonisti: Tom Hopper, star di Il trono di spade e The Umbrella Academy e Kat Graham, la Bonnie Bennett di The Vampire Diaries.

Love in the Villa - Innamorarsi a Verona: Kat Graham, Tom Hopper in una sequenza

Grazie al Fondo Location Scouting messo a disposizione dall'Assessorato Regionale al Turismo, il ruolo giocato dalla Veneto Film Commission si è potuto esprimere fin dalle fasi di pre-produzione e oggi l'importante risultato, avvalorato dal posizionamento nel ranking dei film più visti e dalle numerosissime visualizzazioni di Love in the Villa, ne offre una chiara testimonianza.

Come si può leggere nella nostra recensione del film, la bellezza di Verona, delle sue piazze e dei tanti scorci storici, sono stati ingredienti certamente rilevanti nella scelta della location da parte della produzione americana, ma non lo è stato da meno il legame di Verona, iconica città dell'amore, indissolubilmente legata all'immortale figura letteraria di Giulietta. Le riprese, durate 6 settimane coinvolgendo numerose maestranze locali, sono state girate tra Piazza delle Erbe, Piazza Bra, il Ponte di Pietra, il cortile della Casa di Giulietta. E non è mancata un'incursione al lago di Garda.

Love in the Villa - Innamorarsi a Verona: Kat Graham insieme a Tom Hopper in una scena dal film

Il regista Mark Steven Johnson, in occasione della conferenza stampa di inizio riprese, aveva avuto modo di precisare che "Ora, più che mai, le persone hanno bisogno di amore e risate nelle loro vite. Gli esseri umani in questo momento sembrano così divisi, ma alla fine tutti vogliono la stessa cosa: amare ed essere amati. Ecco di cosa parlo nel film Love in the Villa".

Love in the Villa - Innamorarsi a Verona: Tom Hopper con Kat Graham in una foto

"Love in the Villa - Innamorarsi a Verona è un omaggio alla bellezza del Veneto, una commedia leggera per il grande pubblico. Il suo successo è fonte di grandissimo piacere e uno stimolo a lavorare ancora più intensamente", sottolinea Jacopo Chessa, Direttore della Veneto Film Commission. Il film narra infatti la storia una giovane americana (Kat Graham) che fa un viaggio nella romantica Verona dopo una delusione d'amore, ma scopre che la villa che ha prenotato, per errore è stata riservata anche ad un altro ospite, un affascinante e cinico uomo inglese (Tom Hopper) con cui si troverà a dover condividere le vacanze.