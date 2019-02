Love, Death & Robots: il trailer della serie animata Netflix firmata David Fincher

Love, Death & Robots sarà la nuova serie animata di Netflix in arrivo venerdì 15 marzo sulla piattaforma di streaming e online è apparso il primo trailer del progetto sviluppato da David Fincher in collaborazione on Tim Miller.

Il video regala qualche anticipazione sul progetto, mostrando immagini di soldati licantropi, robot fuori controllo, cyborg, ragni alieni, demoni e Adolf Hitler.

Ecco il trailer:

I diciotto episodi realizzati per la prima stagione della serie spazieranno tra i generi, passando quindi da storie sci-fi al fantasy, dall'horror alla commedia.

Ogni puntata avrà una durata compresa tra cinque e quindici minuti e verrà realizzata da team diversi di animatori provenienti da tutto il mondo, alle prese anche con stili diversi come 3D o un tradizionale 2D.

I responsabili della piattaforma di streaming non hanno ancora rivelato le trame delle diverse storie e non resta che attendere per scoprire qualche dettaglio in più sull'attesissimo progetto.

Miller è reduce dal successo di Deadpool, mentre David Fincher ha già collaborato con Netflix in occasione di House of Cards e Mindhunter.