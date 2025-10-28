Love Boat, Fred Grandy si pente: “Non ho difeso Lauren Tewes quando fu licenziata per cocaina. Me ne vergogno"

A distanza di oltre quarant'anni, l'attore di Love Boat Fred Grandy ha confessato che avrebbe voluto gestire meglio una situazione legata alla lavorazione della serie tv.

Nella docuserie We Love, Grandy si riferisce all'atmosfera festaiola presente sul set della serie, in particolare durante le riprese avvenute all'estero.

Fred Grandy pentito di non aver difeso Lauren Tewes

In particolare, Grandy si pente di non aver preso le difese della collega Lauren Tewes, licenziata nel 1984 per uso di cocaina: "C'era alcol sulla nave? Sì" ammette Grandy "Le persone vanno su queste navi per bere, ed è vero ancora oggi. Festeggiavamo insieme, ci ubriacavamo insieme, cenavamo insieme. Si direbbe che ci saremmo stufati l'uno dell'altro".

Primo piano di Fred Grandy in Love Boat

Proprio in quest'atmosfera di festa, accadde qualcosa che scosse la produzione: Lauren Tewes venne licenziata per consumo di cocaina: "Questo è un mestiere in cui molte persone usano sostanze controllate in un modo o nell'altro" ha spiegato Grandy "A quei tempi, se facevi una cosa del genere, venivi punito. Non ricevevi aiuto".

L'attore spiega come il diverso comportamento sociale in merito a queste situazioni abbia influenzato anche il suo: "Il mio unico rimpianto riguardo alla sua situazione è di non essere mai davvero intervenuto per difenderla e sostenerla come avremmo dovuto fare. Quindi c'è del rimorso, almeno per quanto mi riguarda".

Il caso di Lauren Tewes in Love Boat

Nel 1984, l'attrice che interpretava la direttrice di crociera Julie McCoy, aveva gravi problemi di droga e proprio per questo motivo venne allontanata dalla produzione e sostituita con un'altra attrice.

Nella docuserie, Tewes sottolinea: "Era un'epoca diversa. Ero una donna, quindi sono stata messa nella Black List per questo motivo". Love Boat fu un enorme successo di pubblico e prodotta per dieci anni, dal 1977 al 1987. Il cast era composto da Gavin MacLeod, Bernie Kopell, Fred Grandy, Ted Lange e Lauren Tewes.