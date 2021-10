Love and Death: primo sguardo a Elizabeth Olsen nei panni dell'assassina Candy Montgomery

Love and Death: una foto di Elizabeth Olsen nei panni di Candy Montgomery

HBO Max ha svelato le prime due foto di Elizabeth Olsen nei panni dell'assassina Candy Montgomery in Love and Death, miniserie che ricostruisce la vera storia dell'omicidio di Betty Gore da parte della casalinga del Texas Candy Montgomery nel 1980.

Love and Death sarà basato sul libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs di Jim Atkinson e Joe Bob Briggs e su una serie di articoli del Texas Monthly. Nella logline dello show si legge, "Due coppie che frequentano la chiesa si godono le gioie familiari in una cittadina del Texas finché qualcuno non prende in mano un'ascia."

Il cast di Love and Death comprende anche Jesse Plemons, Lily Rabe, Patrick Fugit, Keir Gilchrist, Elizabeth Marvel, Tom Pelphrey e Krysten Ritter. La sceneggiatura è stata scritta da David E. Kelley, mentre Lesli Linka Glatter dirigerà tutti gli episodi; entrambi produrranno la miniserie insieme a Lionsgate. Tra i produttori esecutivi figurano Nicole Kidman, Per Saari, Scott Brown e Megan Creydt per Texas Monthly, Matthew Tinker, Michael Klick ed Helen Verno.

Oltre a Elizabeth Olsen, curiosamente anche Elisabeth Moss interpreterà il personaggio di Candy Montgomery in una serie intitolata Candy, prodotta da Universal Content Productions.