Love Actually: Boris Johnson usa il film per la campagna elettorale, ma Hugh Grant non ci sta!

Boris Johnson, l'attuale premier inglese del partito conservatore, ha realizzato una parodia di Love Actually per la sua campagna elettorale, ma Hugh Grant ha avuto qualcosa da dire in merito.

Hugh Grant ha commentato la video parodia di Love Actually realizzata dal premier inglese Boris Johnson, leader del partito conservatore oggi in competizione con il partito laburista per le nuove elezioni del Regno Unito.

Hugh Grant è anti-conservatore e anti-Brexit dichiarato e, per continuare la sua campagna contro la vittoria di Boris Johnson, ha commentato il video diffuso dal premier in cui impersona il personaggio di Mark (Andrew Lincoln) in una delle scene cult del film in cui il ragazzo dichiara il suo amore alla bella Julie tramite dei fogli di carta. In questa video parodia, invece, Boris Johnson, invece di una dichiarazione d'amore, sfoglia una serie di cartelli per convincere, anzi sedurre una sua potenziale elettrice: "Manca il cartello sul dire la verità. Credo sia una buona produzione. È chiaro che il partito conservatore ha tanti soldi e magari sono finiti là anche i suoi rubli. Noto tuttavia come non sia stato lasciato uno dei cartelli del film originale in cui Lincoln dice che a Natale bisogna dire la verità. Forse gli spin doctor Tory hanno pensato che quel cartello nelle mani di Johnson sarebbe sembrato fuori posto"

Parole molto pungenti quelle di Hugh Grant, dette alla vigilia di queste nuove elezioni che stanno attanagliando gli abitanti del Regno Unito. Se non l'avete ancora visto, ecco il video incriminato: