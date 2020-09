Lost in streaming: in arrivo su Amazon Prime Video dal 1 settembre

Tutte le stagioni dell'iconica serie tv Lost arrivano in streaming dal 1 settembre su Amazon Prime Video: non ci sono più scuse per non vedere questo cult televisivo!

A settembre il catalogo di Amazon Prime Video si fa sempre più ricco grazie all'arrivo di uno degli show tv più amati, Lost: ad arrivare in streaming oggi è l'intera serie creata da J. J. Abrams, Damon Lindelof e Jeffrey Lieber e prodotta da ABC, Bad Robot Productions e Grass Skirt Productions dal 2004 al 2010.

Il 23 maggio 2010 andò in onda negli Stati Uniti il doppio episodio finale di Lost, serie che nel corso di dieci stagioni aveva incantato e più di una volta anche fatto arrabbiare il suo pubblico, con la sua rete di misteri, flashback, realtà parallele e quant'altro. Il suo successo rimane notevole, nell'ambito delle produzioni per la televisione generalista, in quanto una di quelle rare serie che, almeno durante la prima messa in onda ottenne ascolti da capogiro pur essendo ciò che i network tradizionali tendono a odiare: una produzione puramente serializzata, senza episodi veramente autoconclusivi, l'esatto opposto di ciò che solitamente va per la maggiore (basti pensare al palinsesto della CBS, dominato da polizieschi procedurali).

Lost: 10 anni dopo, nessuna serie è come lei

Dominic Monaghan, Daniel Dae Kim e Adewale Akinnuoye-Agbaje nell'episodio 10 della seconda stagione di Lost

Il 22 settembre 2004 l'aereo di linea 815 della compagnia australiana Oceanic Airlines, in volo da Sydney a Los Angeles, precipita su un'isola apparentemente disabitata. I 48 sopravvissuti si accampano sulla spiaggia e si organizzano per resistere fino all'arrivo dei soccorsi, che però tardano ad arrivare. Ma, ben presto, scoprono che il loro aereo è uscito dalla rotta prevista di circa mille miglia e che l'isola è teatro di una serie di eventi apparentemente inspiegabili. Nel tentativo di trovare un modo per fuggire, si renderanno conto che altre persone, prima di loro, sono naufragate su quell'isola e probabilmente sono ancora lì...

Lost è solo l'ultima di tante novità in catalogo a settembre 2020 su Amazon Prime Video, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.