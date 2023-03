Lost: un documentario racconterà la storia della serie ideata da J.J. Abrams e il suo impatto sulla società

Lost, lo show creato da J.J. Abrams e andato in onda per la prima volta nel 2004, ha ispirato la realizzazione di un film alla cui produzione sta attualmente lavorando Taylor Morden, il regista del documentario di successo The Last Blockbuster. Cosa ci sarà al centro del nuovo progetto?

Secondo quanto riportato da ComicBook, il documentario si soffermerà sul fenomeno che è stato Lost, la serie di successo della ABC terminata nel 2010 e che ancora oggi scatena opinioni contrastanti tra i fan. La Popmotion Pictures di Taylor Morden produrrà il film che non riguarderà solo il successo dello show, ma anche i suoi fan che ancora oggi condividono le proprie teorie e opinioni.

Dal primo fino all'ultimo episodio, il lungometraggio si concentrerà dunque sulla storia dello show che ancora oggi è oggetto di dibattito, in particolare per il suo finale. Il progetto Getting LOST mostrerà una serie di nuove interviste con il cast, la troupe e i fan. Inoltre, porterà al suo interno oltre un'enorme quantità di filmati d'archivio e oltre 100 ore di riprese provenienti da un documentario rimasto incompiuto e che è stato abbandonato nel 2010.

"Lost è stato uno show che ha significato così tanto per così tante persone, incluso me! Ogni settimana ci riunivamo tutti intorno alla tv per scoprire cosa sarebbe successo dopo", ha affermato Morden in una dichiarazione. Il regista ha aggiunto: "Voglio fare un film che celebri l'impatto che la serie ha avuto sul panorama della cultura pop, che esamini i passi falsi e forse riveli il vero significato di Lost. Lo adori o lo odi, ed è stato uno show fondamentale e ha aperto la strada alla nuova era d'oro della televisione che oggi tutti conosciamo e amiamo".

Getting LOST, prodotto da Ralph D. Apel e Taylor Morden, dovrebbe vedere la luce nel 2024, quando i fan celebreranno il 20° anniversario dello schianto del volo 815.