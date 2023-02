Evangeline Lilly commenta le prime stagioni di Lost: "Non riuscivo a guardarmi, recitavo veramente male"

Evangeline Lilly, che ha indossato i panni di Kate Austen in Lost, è tornata a parlare della serie e ha spiegato come si sente nel rivedersi nelle prime stagioni dello show creato da J.J. Abrams e andato in onda per la prima volta nel 2004.

La Kate di Lost ha dichiarato di non riuscire a provare sentimenti positivi nel riguardarsi sullo schermo nelle prime stagioni della serie. Evangeline Lilly ha prestato il volto a Kate sin dal primo episodio dello show creato da J.J. Abrams, Damon Lindelof e Jeffrey Lieber conclusosi nel 2010, ma non sembra essere molto soddisfatta della sua interpretazione.

Evangeline Lilly: "Ho rifiutato il ruolo di Wonder Woman e i film degli X-Men"

Come riportato da ScreenRant, in un'intervista durante il podcast Happy Sad Confused, la star di Lost ha dichiarato che rivedere le prime stagioni dello show la fa "rabbrividire". Opinione che, per fortuna, cambia poi con l'arrivo della terza stagione.

"Organizzavamo delle serate 'Lost' in cui il cast si riuniva per guardare lo show, e quando arrivava un episodio incentrato su Kate volevo solo rannicchiarmi in un angolo e morire perché sapevo di non essere brava" ha raccontato l'attrice.

"Ancora oggi lo penso, quando guardo le prime due stagioni rabbrividisco perché non ero molto brava. Ma sento che la terza stagione è stata un punto di svolta dove sono passata dal 'panico' a 'lo odio, non voglio farlo' a 'Oh, immagino che se sono qui, e ci resterò, dovrò capire come muovermi'. E questo è avvenuto nella terza stagione. Ho cercato davvero di imparare a fare il mio lavoro".

Evangeline Lilly taglia i capelli a Josh Holloway in una scena dell'episodio 10 della seconda stagione di Lost

Evangeline Lilly è dunque passata attraverso diversi stati durante le sei stagioni di Lost, show che ha rappresentato il punto di svolta della sua stessa carriera. Giunta sul grande schermo, l'attrice ha però voluto fare un salto indietro nel tempo ricordando quegli anni e suoi inizi. E voi cosa ne pensate della performance dell'attrice in quella che resta una delle serie più amate e discusse della storia?