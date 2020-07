Lost in Translation: stasera su Iris il film con Scarlett Johansson

Stasera alle 21:00 va in onda su Iris Lost in Translation, il film scritto e diretto da Sofia Coppola, con Scarlett Johansson e Bill Murray.

Stasera su Iris, alle 21:00, arriva Lost in Translation, film del 2004 scritto, diretto e prodotto da Sofia Coppola nel 2003, con protagonisti Bill Murray e Scarlett Johansson.

Bob Harris (Bill Murray) e Charlotte (Scarlett Johansson) sono due americani a Tokyo. Bob è una star, in declino, del cinema ed è a Tokyo per girare uno spot pubblicitario per una marca di whisky, mentre Charlotte è una giovane donna che arranca dietro al marito fotografo instancabile. Colpiti entrambi da insonnia, Bob e Charlotte s'incontrano una notte per caso nel bar dell'hotel dove alloggiano, sviluppando un dialogo e un rapporto molto particolare.

Bill Murray con Scarlett Johansson in Lost in Translation - L'amore tradotto

Amato dalla critica e buon successo commerciale, Lost in Translation - L'amore tradotto è stato candidato a quattro premi Oscar - miglior film, miglior attore per Bill Murray, miglior regista per Sofia Coppola e miglior sceneggiatura originale - vincendo poi per l'ottimo lavoro di scrittura di Sofia Coppola. Scarlett Johansson si è aggiudicata un BAFTA come miglior attrice protagonista.