Lost, parla la doppiatrice di Evangeline Lilly, Daniela Calò: "Io e Kate avevamo molto in comune"

Il panel dell'Ultrapop Festival dedicato a Lost è ricco di sorprese. tra i mattatori dell'evento l'attrice e doppiatrice Daniela Calò, voce di Kate Lentiggini Austen, descrive le somiglianze con il personaggio che ha doppiato per sei stagioni.

Evangeline Lilly ed Emilie de Ravin in una scena del doppio finale di Lost

"Mi sono subito innamorata di Kate e della sua interprete, Evangeline Lilly" svela Daniela Calò "perché ho subito colto delle affinità professionali con lei.

Lost è stato il suo primo lavoro importante, eppure ha subito dichiarato di non voler continuare con questo lavoro. Voleva andarsene a fare surf oppure tornare in Canada a lavorare nella cooperazione o coi bambini. Anche io sono schiva come lei, non sono un'attrice che ama mostrarsi. Faccio il mio lavoro e stop".

Pur amando molto il suo lavoro di doppiatrice, la Calò è la prima a riconoscere che la serie che ha spinto il pubblico a scoprire le serie in lingua originale; "Non riuscivano ad aspettare il tempo necessario per il doppiaggio così andavano a cercare la serie in originale. Oggi è un fenomeno diffuso, all'epoca molto meno. E poi è stata una serie divisiva, ancora oggi il finale di Lost fa discutere fan entusiasti e delusi.

La bella Kate, sullì'isola di Lost, è stata protagonista di un avvincente triangolo sentimentale con Jack e Sawyer tanto da polarizzare il pubblico che si è diviso tra i sostenitori di Jack e quelli del rivale scavezzacollo. Daniela Calò prova a rimanere imparziale e si rifiuta di rivelare la sua preferenza perché "sarebbe come se fosse Kate a dover scegliere", ma poi si tradisce e confessa: "Il carattere di Jack non me lo ha mai reso simpatico". Team Sawyer, dunque?