Lost: ABC interessata al reboot, ma per ora la serie non ritornerà in tv

Lost ha segnato una pagina importante della storia televisiva e conquistato gli spettatori di tutto il mondo con i suoi misteri, dando vita a un successo che ABC potrebbe essere interessata a replicare con un potenziale reboot.

Karey Burke, responsabile della programmazione del network ha infatti ammesso che c'è l'interesse nei confronti di un potenziale progetto dichiarando: "Sarebbe un reboot che mi interesserebbe vedere". Per ora, tuttavia, la serie non ritornerà sugli schermi in nessun modo ed è stato confermato che non si sta lavorando in modo attivo per modificare la situazione.

Carlton Cuse, che faceva parte del team della serie originale, due anni fa aveva spiegato: "Per me e Damon Lindelof poter raccontare le storie che volevamo ha rappresentato un'opportunità incredibile. Si tratta realmente del primo show in cui abbiamo potuto imporre la data prevista per la fine. Abbiamo raccontato la storia che volevamo. Fino a questo momento non c'è stato alcuno sforzo o conversazione sul realizzare qualcosa di diverso".

Lo sceneggiatore e produttore non aveva però escluso la possibilità che ABC affidasse il compito a un altro team di autori di ideare un modo per cui la storia ambientata nell'enigmatica isola potesse ritornare in scena: "Credo che in futuro, a un certo punto, qualcuno realizzerà qualcosa ambientato nel mondo di Lost e va bene. Ci sono probabilmente dei giovani meravigliosi autori lì fuori. Forse Damien Chazelle vorrebbe realizzare un musical nel mondo di Lost, non lo so. Ha la libertà di farlo".