Lory Del Santo su Gabriel Garko e Manuela Arcuri: "Lei mi disse che lui a letto..."

Gabriel Garko e Manuela Arcuri avevano un bel po' di problemi intimi nella loro relazione: a rivelarlo Lory Del Santo a Live Non è la D'Urso, rendendo pubblica una confidenza che le aveva fatto l'attrice in un bagno a Montecarlo.

A Live - Non è la D'Urso si è parlato del coming out di Gabriel Garko, che il giorno prima aveva raccontato a Verissimo di aver nascosto di essere gay perché "Se hai un certo orientamento sessuale non puoi fare questo mestiere, il sistema te lo impone e quindi devi far finta di averne un altro".

Lory Del Santo, ospite del salotto domenicale di Barbara D'Urso, è intervenuta sull'argomento rivelando una confidenza che le avrebbe fatto Manuela Arcuri in privato.

Risalirebbe al periodo in cui l'attrice e Gabriel Garko erano sulle prime pagine dei settmnali per un presunto filrt. La Arcuri avrebbe detto a Lory che non avevano mai avuto un rapporto completo perché lui si bloccava. La soubrette ha esordito dicendo "A me meraviglia non Gabriel, che comprendo perfettamente, mi meraviglia invece che tutte queste donne abbiano finto per tanti anni".

Lory Del Santo è voluta entrare nei dettagli di questa confidenza fattale da Manuela in un bagno a Montecarlo: "Lei me lo disse tanto tempo fa che lui si bloccava. Lei era fidanzatissima con Garko, erano su tutte le copertine. L'ho incontrata una sera a Montecarlo, eravamo in un bagno, e le ho chiesto come andava con lui. Mi ha risposto che lui con lei si bloccava perché era troppo voluminosa e questa cosa lo pietrificava".

Gabriel Garko ha fatto coming out durante la diretta al Grande Fratello Vip 5. L'attore nel corso della puntata ha svelato quello che lui stesso ha definito il "segreto di Pulcinella".. Durante l'intervista a Verissimo l'attore ha spiegato il motivo per cui ha scelto di raccontare la verità: "Oggi mi sono tolto la maschera, anzi lo scafandro. Finalmente da tre anni e mezzo a questa parte, stando lontano dal set, ho avuto la possibilità di stare dentro la mia pelle. Ho capito che non stavo più bene e quindi ho avuto bisogno di uscirne".