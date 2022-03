Chi è il fidanzato di Lory Del Santo, Marco Cucolo

Marco Cucolo, che parteciperà all'edizione di quest'anno de L'Isola dei Famosi in coppia con Lory Del Santo, è un noto modello che, nel corso della sua carriera nel mondo della moda, ha avuto la possibilità di collaborare e sfilare per svariati brand.

Cucolo è nato a Napoli il 13 gennaio 1992 e ha dato inizio alla sua carriera nel mondo dello spettacolo lavorando come modello, anche se è noto soprattuto per la sua relazione con la Del Santo. Marco è anche un videomaker e con Lory ha realizzato The Lady, la webserie interpretata da Gloria Contreras, Natalia Bush e Costantino Vitagliano.

Durante la sua relazione con la celebre showgirl, oltre a L'Isola dei Famosi, Marco ha anche preso parte a Pechino Express nel 2016 e a Temptation Island nel 2020. Per quanto concerne la sua vita privata, Cucolo, che su Instagram ha più di 152 mila followers, è legato a Lory dall'età di 21 anni.

Uno dei figli di Lory Del Santo, durante la sua relazione con Marco Cucolo, si è improvvisamente tolto la vita e a questo proposito il modello ha raccontato: "La morte di Loren ci ha travolti. Lory è dimagrita di 15 chili, non mangiava più. Guardava un punto fisso nel vuoto, io non l'ho mai lasciata sola. L'accompagnavo anche al bagno."