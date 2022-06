Isola dei Famosi 2022, Lory Del Santo e Marco Cucolo fanno pace: “sembra una scena di The Lady"

Lory Del Santo e Marco Cucolo hanno fatto pace durante l'ultima puntata de l'Isola dei Famosi 2022: la scena, liquidata da Ilary Blasi in meno di due minuti, non ha convinto i due opinionisti. Nicola Savino l'ha considerata come una nuova puntata di 'The Lady', la famigerata webserie prodotta dalla Del Santo.

Nella scorsa puntata dell'Isola dei Famosi, quella andata in onda il 13 giugno, Lory Del Santo, con un colpo di teatro, ha deciso di lasciare Marco Cucolo. I due sono legati sentimentalmente dal 2015, ed hanno partecipato insieme a Pechino-Express per poi arrivare, sempre come coppia, all'Isola dei Famosi 2022, dove Lory Del Santo è stata eliminata al televoto mentre Marco ha dovuto lasciare per problemi al fegato.

La showgirl ha rimproverato il compagno di non averla difesa durante la permanenza in Honduras "Ero attaccata da un branco di sette lupi, tu cosa fai? Non mi hai difeso", gli ha detto la scorsa settimana per poi lasciarlo "Hai sbagliato e ora torni a riflettere a casa della tua famiglia, devi chiedermi scusa davanti a tutta l'Italia, altrimenti per i prossimi dieci anni puoi vedermi solo in fotografia".

Ieri Marco si è presentato in studio con un mazzo di rose, come un attore dei fotoromanzi anni settanta, poi è entrata Lory Del Santo, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity. "Io so benissimo che tu sai difenderti da sola, l'unica cosa che ho mancato di dire e che non sono riuscito a dire purtroppo, e che in questi nove anni tu per me sei stata una persona fondamentale - ha esordito Cucolo - sei una donna leale, sei una donna sincera e vera con me, mi spiace che questa cosa non sia arrivata e che comunque se stata attaccata per questo motivo. Di questo ti chiedo scusa, penso di aver sbagliato e mi farebbe piacere ritornare con te".

Se qualcuno si aspettava che la Del Santo mantenesse la posizione, almeno per qualche secondo, è rimasto deluso, Lory ha replicato al compagno dicendogli "Io ti conosco, so che sei buonissimo e io ti voglio molto bene. L'amore fa fare grandi passi avanti, passi da giganti, ma quando una persona rimane sola, tu lo sai benissimo, che può diventare più fragile. E allora, è meglio essere in due".

Pace fatta tra i due naufraghi, come ampiamente previsto da tutti, Nicola Savino ha commentato il siparietto dicendo "sembra una puntata di The Lady". Vladimir Luxuria, sempre molto caustica durante il percorso di Lory Del Santo all'Isola dei famosi, si è alzata dalla sua poltrona di opinionista e ha sentenziato "questa storia mi ha fatto commuovere tutt'e due le ascelle".