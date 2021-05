L'oro di Scampia: la trama del film con Beppe Fiorello, in onda stasera su Rai1

Stasera su Rai1 alle 21:25 va in onda L'oro di Scampia, film diretto da Marco Pontecorvo nel 2013, con protagonisti Beppe Fiorello e Anna Foglietta.

La trama del film infatti è liberamente ispirata a La mia vita sportiva, il libro in cui Gianni Maddaloni racconta il proprio impegno, e quello del figlio Pino Maddaloni, campione olimpico di judo a Sydney 2000, nel gestire una struttura sportiva nel cuore di Scampia, dove allenano i ragazzi del tristemente noto quartiere. Enzo Capuano (Beppe Fiorello) insegna judo in una scalcinata palestra di Scampia, ma togliere ragazzi dalla strada ed educarli allo sport gli attira l'ostilità della Camorra, a cui sottrae manovalanza. Dal lavoro di Enzo è nato un gruppo di giovani judoki che ha il suo massimo risultato in Toni, suo figlio, un ragazzo di talento che aspira al massimo traguardo di uno sportivo, partecipare alle Olimpiadi.

Diretto da Marco Pontecorvo nel 2013, L'oro di Scampia vede nel cast, accanto a Giuseppe Fiorello, anche Anna Foglietta, Gianluca Di Gennaro, Anna Bellezza, Ciro Petrone, Salvio Simeoli, Nunzia Schiano, Anna Ammirati e Gaetano Bruno, Salvatore Striano e Nello Mascia.