Loredana Bertè sul padre a Verissimo: "All’obitorio mi buttò nella bara con Mia Martini”

Loredana Bertè, ospite di Verissimo nella puntata del 21 novembre, ha raccontato le violenze che avrebbe subito dal padre, tra cui un episodio che ha scioccato Silvia Toffanin: "All'obitorio, mi ha buttato nella bara con Mia Martini" ha confessato la cantante.

Mia Martini e Loredana Bertè

Il 25 novembre è la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne e Silvia Toffanin ha intervistato nella puntata di Verissimo del 21 novembre alcune donne vittime di violenza tra cui Loredana Bertè. La cantante ha parlato del difficile rapporto con il padre "Le violenze fra le mura domestiche sono le più frequenti, di cui nessuno parla. Avevo cinque anni e mi sono salvata. Mio padre, un padre padrone, prendeva di mira mia madre. Alla nascita della quarta figlia femmina si è defilato, perché lui odiava le donne, comprese le sue stesse figlie" ha confessato Loredana che già in passato aveva parlato di come il rapporto con il padre abbia influito sulla sua vita e su quella della sorella Mia Martini.

La Bertè prosegue con il suo racconto che sembra preso da un film dell'orrore dal quale è stato difficile scappare: "L'ho visto massacrare mia madre di botte a sangue quando lei era all'ottavo mese di gravidanza, ricordo le mattonelle del bagno sporche - dice Loredana riferendosi sempre al padre - metteva Beethoven quando doveva picchiare qualcuno. Mio padre aveva vissuto queste cose da piccolo. Noi ci inventavamo diversivi per farlo ragionare, ma non ragionava. Io non ho avuto più rapporti con mio padre e mia madre. L'ho rivisto 40 anni dopo, per il funerale di Mimì".

Sanremo 1993 - Mia Martini e Loredana Bertè

La causa della morte di Mia Martini, sulla quale si raccontano versioni diverse, è stata attribuita ufficialmente ad un arresto cardiaco da overdose di cocaina. Parlando del funerale della sorella Loredana ha raccontato un episodio talmente allucinante che ha fatto venire i brividi agli spettatori di Verissimo e alla stessa Silvia Toffanin. "Mio padre mi ha preso a calci e pugni all'obitorio, mi ha fatto cadere dentro la bara con lei - ha rivelato Loredana - poi è arrivato un medico che forse era suo amico visto che non si è occupato di me, mi aveva strappato i capelli, sono dovuta andare a Roma a fare punture per far ricrescere dei buchi". Il racconto della cantante si è concluso con un lapidario "È stata una violenza che non potrò mai dimenticare, fortunatamente è morto".