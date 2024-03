Loredana Bertè resta ricoverata, notizie poco rassicuranti: 'Necessari altri accertamenti urgenti'

Loredana Bertè resta ricoverata nella clinica romana in cui è stata portata lo scorso lunedì, dopo che la cantante aveva accusato dei forti dolori addominali, Lo staff della cantante ha annunciato che dopo la data di Roma, è stato annullato anche il concerto di Varese, spostato dal 15 marzo al 10 maggio.

Come sta Loredana Bertè

Gli aggiornamenti sullo stato di salute di Loredana Bertè, sono stati pubblicati sul profilo X della cantante che, dopo il successo di Sanremo 2024, aveva iniziato un tour in numerosi palazzetti della penisola italiana.

"Siamo veramente dispiaciuti di dover annunciare che, in seguito al recente ricovero romano di Loredana a causa di problemi acuti all'intestino, (a cui Loredana Bertè è già stata operata due volte lo scorso anno) saranno necessari ulteriori accertamenti urgenti", si legge sul social meglio conosciuto come Twitter.

Rimandato il concerto di Varese

E ancora: "Per questo motivo abbiamo scelto di rinviare il concerto di Loredana Bertè al Teatro di Varese al giorno venerdì 10 maggio prossimo. Siamo sicuri che comprenderete la nostra decisione. Al momento resta confermato il concerto di Torino".

Nel comunicato si legge: "Vi terremo aggiornati sulle altre date. I biglietti acquistati saranno validi per la nuova data. Chi sarà impossibilitato potrà richiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 30 marzo 2024 presso la prevendita dove è stato acquistato".

Il malore della cantante

Loredana Bertè era arrivata Roma domenica scorsa, lunedì si sarebbe dovuta esibire al Teatro Brancaccio della capitale. Nello stesso giorno ha accusato dolori lancinanti all' addome che l'hanno costretta al ricovero in una clinica nei pressi del Gianicolo, e all'annullamento del concerto, spostato al 15 maggio.

Loredana Bertè è reduce dal successo di Sanremo 2024: il suo brano Pazza, ha vinto il Premio della Critica "Mia Martini". La cantante ha partecipato a Una voce per San Marino, per rappresentare la Repubblica del Titano all'Eurovision Song Contest 2024.

Purtroppo Loredana è arrivata al secondo posto, la cantante ci teneva a salire sul palco di Malmö Arena a Malmö, in Svezia: "Per rompere le scatole al mio ex marito", aveva detto a Domenica In. Loredana è stata sposata dal 1998 al 2002 con il tennista svedese Björn Borg.