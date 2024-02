Loredana Bertè verso Eurovision 2024: parteciperà a Una voce per San Marino, per dispetto all'ex Björn Borg

Loredana Bertè parteciperà a Una voce per San Marino: il concorso che assegna un posto per Eurovision 2024

Loredana Bertè proverà ad arrivare a Eurovision 2024: seguendo le orme di Achille Lauro, la cantante parteciperà a Una voce per San Marino, il concorso che assegna un posto alla kermesse europea come rappresentante della repubblica del Titano.

Una voce per San Marino 2024

La terza edizione di Una voce per San Marino si terrà da oggi 19 febbraio, giorno in cui iniziano le semifinali, fino al prossimo 24 febbraio, quando verrà deciso il vincitore della kermesse canora che difenderà i colori di San Marino alla Malmö Arena, in Svezia.

Perchè Loredana Bertè vuole andare a Eurovision 2024

Oggi sono stati annunciati i big che sono ammessi direttamente alla finale di Una voce per San Marino, tra loro c'è Loredana Bertè, la cantante più volte aveva manifestato la voglia di andare in Svezia a cantare per "Rompere le scatole al mio ex marito".

Loredana è stata sposata dal 1998 al 2002 con il tennista svedese Björn Borg. La sua vuole essere una rivincita anche contro Gustavo di Svezia, come aveva detto a Domenica in, il re svedese non aveva mai accettato il matrimonio tra la cantante e il simbolo sportivo della sua nazione.

I big e gli altri finalisti

Oltre a Loredana Bertè al festival, vinto in precedenza da Achille Lauro e dal gruppo toscano Piqued Jacks, ci saranno i Jalisse, Pago, La Rua, Wlady-Corona-Ice Mc e dj Dad, e dall'Inghilterra Aaron Sibley e Aimie Atkinson. A loro si aggiunge Dana Gillespie, vincitrice del contest di Casperaki con una canzone scritta da un'Intelligenza Artificiale e riadattata dalla cantante blues britannica.

Da lunedì a venerdì saranno selezionati sette emergenti e un sammarinese che si uniranno ai big nella finale di sabato 24 febbraio che si terrà al Teatro Nuovo Dogana: le cinque giornate di Una voce per San Marino saranno trasmesse su San Marino Rtv (canali 520 di Sky e 93 di tivùsat, 831 del Ddt, streaming su www.sanmarinortv.sm).

La finale sarà condotta da Fabrizio Biggio, che affianca Fiorello nel programma Viva Rai2, e da Melissa Greta Marchetto, voce di Virgin Radio, l'emittente rock del gruppo RadioMediaset. La serata sarà arricchita da ospiti d'eccezione come Riccardo Cocciante, Albano e Mogol.