Lord of War: il film con Nicolas Cage avrà un sequel

Nicolas Cage ritornerà sul set per realizzare il sequel di Lord of War, collaborando così nuovamente con Andrew Niccol.

Il film Lord of War avrà un sequel che vedrà nuovamente protagonista Nicolas Cage nel ruolo del trafficante d'armi Yuri Orlov.

Il progetto sarà prodotto da Vendome Pictures (CODA) e le riprese inizieranno negli ultimi mesi del 2023.

Il cast del progetto

Alla regia del nuovo film che continuerà la storia di Lord of War ci sarà nuovamente Andrew Niccol, coinvolto anche come sceneggiatore.

Accanto a Nicolas Cage, inoltre, reciterà Bill Skarsgård che avrà la parte del figlio del protagonista.

I due attori saranno poi coinvolti anche come produttori esecutivi.

Nel film Lord of War si racconta la storia del mercante di armi il cui figlio sta cercando di superarlo nelle vendite e sta inoltre formando un esercito di mercenari per combattere nei conflitti in atto.

Recensione Lord of War (2005)

La dichiarazione del regista

Andrew Niccol ha dichiarato: "C'è così tanto in più da esplorare con questi personaggi. Platone lo ha detto nel modo migliore: 'Solo chi è morto ha visto la fine della guerra'. Non vedo l'ora di trascorrere più tempo in compagnia dell'affascinante diavolo che è Yuri Orlov e ora del suo figlio illegittimo, che si rivela non essere legittimo sotto ogni aspetto".