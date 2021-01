Look Away – Lo sguardo del male: Jason Isaacs e la scena di nudo con sua "figlia"

Jason Isaac nel primo episodio della terza stagione di Brotherhood: Uneasy Lies the Head

Nel film Look Away - Lo sguardo del male l'attore Jason Isaacs ha dovuto girare una scena dove la figlia del suo personaggio si spoglia davanti a lui. Questo è parte del fulcro emotivo del lungometraggio horror del 2018, dove lei è gradualmente posseduta da una sorta di controparte malvagia che forse è il fantasma della gemella morta da piccola.

Isaacs ha commentato così quel momento: "Mi sono divertito a girare le scene dove India Eisley interpreta Airam (la versione malvagia di Maria, n.d.r.). Perché è l'incubo peggiore di un padre, vedere la propria figlia che si comporta in modo sessualmente aggressivo. Si è abituati a una certa situazione, con l'autorità genitoriale. È sconvolgente nella realtà, e nel mondo del nostro film, così grottesco, lo è ancora di più, e mi è piaciuto quel momento perché è talmente destabilizzante."

Look Away - Lo sguardo del male è uno dei tanti film in cui Jason Isaacs interpreta un personaggio non necessariamente positivo, e da diversi anni è uno dei villain più richiesti a Hollywood, da Resident Evil a Harry Potter e la camera dei segreti passando per il suo recente ruolo nella prima stagione di Star Trek: Discovery e la voce di Dick Dastardly in Scooby!. Ogni tanto però si concede delle parti da eroe, come quando ha prestato la voce a Superman nel film animato Red Son, adattamento del celebre racconto a fumetti che immagina come sarebbe stato l'Uomo d'Acciaio se la sua astronave fosse finita in Unione Sovietica anziché nel Kansas.

Prossimamente vedremo Jason Isaacs anche nella terza stagione di Sex Education, l'acclamato serial di Netflix che esplora le turbe ormonali degli studenti inglesi, che tornerà a breve con nuovi episodi in cui Isaacs interpreterà il fratello maggiore del preside Groff, con quest'ultimo costretto a vivere con lui dopo essersi separato dalla moglie.