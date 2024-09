Longlegs, il trailer: il nuovo horror con Nicolas Cage non vi farà dormire la notte

Nicolas Cage potrebbe essere il serial killer più terrificante dello schermo... sempre ammesso che sia davvero lui l'assassino di questo nuovo horror in uscita nelle sale italiane.

Cage è il protagonista e il produttore di Longlegs, l'ultimo film horror dello sceneggiatore/regista Oz Perkins, già autore di The Blackcoat's Daughter (2015), I Am the Pretty Thing That Lives in the House (2016) e Gretel e Hansel (2020).

Perkins, figlio della star di Psycho, Anthony Perkins, è ufficialmente accreditato come Osgood Perkins per Longlegs. Il film è prodotto dalla Saturn Pictures di Cage, Range, Traffic, Oddfellows e C2 Motion Picture Group. Il film è incentrato su una serie di omicidi occulti collegati al passato di una detective dell'FBI (Maika Monroe) e a un caso irrisolto che viene riaperto; Cage, Blair Underwood e Alicia Witt sono i co-protagonisti del film.

Cage aveva già anticipato il suo ruolo in una conversazione con l'icona dell'horror John Carpenter per Document Journal. Il premio Oscar aveva lasciato intendere che il suo personaggio potrebbe essere l'assassino, in quanto è una persona che "sente delle voci. È un po' come un Geppetto posseduto, che crea queste bambole".

"Sto lavorando con Oz [Perkins], che probabilmente conoscete. Al momento è molto forte nel genere horror. Ma in realtà è il figlio di Anthony [Perkins]", ha continuato Cage. "Ha fatto dei film molto belli. 'Gretel e Hansel' era fantastico".

Per quanto riguarda la Monroe, riprenderà il suo ruolo di It Follows nell'annunciato sequel del film intitolato They Follow. Il sequel è stato annunciato esattamente 10 anni dopo il primo film, e lo scrittore/regista David Robert Mitchell tornerà a occuparsi del progetto. Produrrà anche insieme al produttore del film originale David Kaplan, Erik Rommesmo, Rebecca Green e Laura Smith. La produzione è completata da Jake Weiner e Chris Bender di Good Fear Content.