Longlegs: l'horror con Nicolas Cage diventa il miglior incasso di sempre di Neon

Longlegs, il film diretto da Oz Perkins, è diventato il miglior incasso di sempre di Neon, che ha già portato nelle sale internazionali successi come Parasite, che ha conquistato vari Oscar, tra cui il prestigioso premio come Miglior Film.

L'horror con star Maika Monroe e Nicolas Cage ha già conquistato un'accoglienza positiva da parte della critica e del pubblico.

I risultati ottenuti dal film

Nella giornata di giovedì, Longlegs ha infatti ottenuto 1,3 milioni di dollari, arrivando così a un totale di 51,8 milioni.

Nel weekend il film supererà quindi Parasite, che si era fermato a quota 53,3 milioni di dollari incassati.

Cage nel film

Il thriller-horror diretto da Oz Perkins è costato solo 10 milioni di dollari e i biglietti venduti hanno permesso al progetto di diventare il miglior incasso di genere horror, vietato ai minori, del 2024. Per fare un confronto tra i recenti successi tra i film di genere, Talk To Me aveva raggiunto quota 48 milioni di dollari in 91 giorni di presenza nelle sale americane.

Cosa racconta Longlegs

Il film racconterà l'agente dell'FBI Lee Harker (Maika Monroe), una nuova recluta che deve occuparsi del caso irrisolto legato a uno sfuggente serial killer (Nicolas Cage). Mentre il caso prende delle svolte complicate, facendo emergere degli indizi legati al mondo dell'occulto, Harker scopre un legame personale con lo spietato killer e deve compiere una corsa contro il tempo per fermarlo prima che uccida un'altra famiglia innocente.

Nel cast, oltre a Nicolas Cage e Maika Monroe, ci sono anche Blair Underwood e Alicia Witt.

Perkins ha firmato la regia e la sceneggiatura del progetto, prodotto da C2 Motion Picture Group e Saturn Films.