L'ombra delle spie, clip esclusiva del film con Benedict Cumberbatch in onda su Sky Cinema Uno

L'ombra delle spie, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, arriva lunedì 30 agosto alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno. Il film è ispirato a una storia vera ed è ambientato durante uno dei momenti più difficili della Guerra Fredda: la crisi dei missili di Cuba. L'ombra delle spie sarà anche in streaming su NOW e disponibile on demand.

Nella clip che potette vedere sopra, Greville Wynne è stato da poco ingaggiato, dall'MI6 l'intelligence britannica. Quando espone le sue preoccupazioni sulla pericolosità della missione, il funzionario gli risponde "Greville te lo dico con delicatezza: sei un uomo d'affari di mezza età che beve troppo. Durante la guerra, come soldato, non hai mai visto un combattimento. Se questa missione presentasse dei pericoli, saresti l'ultimo uomo che avremmo scelto".

La sinossi del film racconta: l'uomo d'affari inglese Greville Wynne viene reclutato, durante la Guerra Fredda, dall'MI6, l'intelligence britannica. Il suo incarico sarà quello di ottenere informazioni segrete che possano essere utili per anticipare le mosse sovietiche. Egli ha un vantaggio: conosce perfettamente dove e come muoversi. Per lavoro, infatti, è solito viaggiare in tutta l'Europa orientale, e conosce le principali città dell'URSS. Così diverrà un corriere, e dovrà mettersi in contatto con la sua fonte russa, Oleg Penkovsky. Quest'ultimo è infatti a conoscenza del programma nucleare sovietico e dei suoi torbidi sviluppi, che sfoceranno di lì a breve in una grave crisi che coinvolgerà anche gli Stati Uniti. Per raggiungere i suoi obiettivi, Wynne dovrà muoversi attentamente e senza commettere alcun passo falso, ma il rischio di restare intrappolato diverrà sempre più alto

Basato sulla vita della spia britannica Greville Wynne, L'ombra delle spie ha come protagonista Benedict Cumberbatch, che, per interpretare Greville, ha dovuto perdere circa 10 chili. Al suo fianco troviamo Rachel Brosnahan, Jessie Buckley, Merab Ninidze, Angus Wright, Kirill Pirogov e Jonathan Harden. La regia è di Dominic Cooke, la sceneggiatura è firmata da Tom O'Connor.

