Lolita Lobosco 3 inizia stasera su Rai 1: la trama e il cast della prima puntata, Volo pindarico

Stasera su Rai 1 in prima serata al via l'attesissima Lolita Lobosco 3, la nuova stagione della serie con protagonista Luisa Ranieri: ecco la trama e il cast della prima puntata, intitolata Volo pindarico.

Luisa Ranieri torna finalmente con la sua creatura più amata: Lolita Lobosco 3, la nuova stagione della commedia poliziesca, debutta stasera su Rai 1 in prima serata (anche se la prima puntata è già disponibile in anteprima su RaiPlay) con una nuova indagine per la vicequestore di Bari e la sua squadra.

Trama della prima puntata

Le indagini di Lolita Lobosco 3: Luisa Ranieri in una scena della prima puntata

La prima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 3 si intitola Volo pindarico e comincia con una grossa novità per Nunzia e Carmela: non soltanto si sono trasferite in una nuova casa ma, con l'aiuto di Lolita e di Trifone, hanno deciso finalmente di fare sul serio con la loro attività.

Lolita invece ha deciso di rinnovare il suo brevetto da paracadutista e proprio mentre raggiunge il campo di volo, assiste attonita a un terribile incidente: il paracadute di una giovane donna non si apre e il lancio finisce in tragedia. Lolita si precipita sul luogo dello schianto e quasi subito emergono una serie di incongruenze sulle dinamiche della caduta e sulla vita della ragazza - una giovane cittadina tedesca - che mettono in guardia la poliziotta.

Nel frattempo Lolita incontra Leon, un affascinante gallerista, che la colpisce e la spiazza per il suo essere limpido e solido. "Potrebbe essere l'uomo giusto?" - si chiede la vicequestore - prima di scoprire che la vita di Leon è più complicata di quello che sembra. Forte ed Esposito sono all'apice degli impegni familiari: Antonio con la laurea di Porzia e Lello con l'organizzazione per la nascita dei gemelli. Tutto sembra procedere per il meglio, ma a turbare la ritrovata serenità di Lolita, giunge un'inaspettata telefonata.

Sinossi della terza stagione

Nella terza stagione, Lolita continua le sue investigazioni e la ricerca della giustizia, a capo di una squadra di soli uomini. Bellezza e intelligenza emotiva le permetteranno ancora una volta, di affermarsi e di vincere pregiudizi ancora esistenti nei confronti delle donne al comando. Ma ci saranno anche nuovi incontri inaspettati, come quello con un uomo che proverà a farle cambiare idea sull'amore, dopo i fallimenti sentimentali delle sue ultime relazioni. Riuscirà Lolita ad aprire nuovamente il cuore, nonostante le intime resistenze e la ferita profonda causata dalla vicenda con l'affascinante Angelo Spatafora? L'uomo è davvero uscito definitamente dalla vita della poliziotta?

Tante novità attendono anche gli altri personaggi della serie: Nunzia e Carmela lasciano la casa di una vita, per aprire un agriturismo assieme a Trifone, Lello si prepara scrupolosamente al ruolo di padre di due gemelli e Antonio deve tenere testa a Porzia, cercando di non fare errori che gli possono costare cari.

Nessuno avrà di che annoiarsi, men che meno Marietta, che come sempre rincorre l'amore e la felicità, infischiandosene delle apparenze e delle convenzioni sociali.

Il cast

Tornano per il terzo anno consecutivo i volti ormai familiari de Le indagini di Lolita Lobosco, ma nella nuova stagione c'è anche un'importante novità: Daniele Pecci è Leon, il gallerista che promette di rubare il cuore della bella vicequestore.

Torna naturalmente Luisa Ranieri nei panni di Lolita Lobosco, e al suo fianco avrà come sempre Giovanni Ludeno (Antonio Forte) e Jacopo Cullin (Lello Esposito). Bianca Nappi è l'amica e collega Marietta, Giulia Fiume e Lunetta Savini sono Carmela, la sorella minore di Lolita, e mamma Nunzia, Maurizio Donadoni è Trifone e Mario Sgueglia è Angelo, primo amore di Lolita, finito, al termine della scorsa stagione, nel programma di protezione testimoni.

Quando andranno in onda le puntate

Lolita Lobosco 3 è costituita da 4 puntate. La prima, già disponibile in streaming su RaiPlay, va in onda stasera, lunedì 4 marzo, alle 21:25 su Rai 1. Le successive, salvo variazioni al momento non prevedibili, saranno trasmesse nei tre lunedì successivi, 11 - 18 e 25 marzo, e rese disponibili nelle stesse date anche in streaming.