LOL: Chi ride è fuori, Maccio Capatonda firma la sigla della terza stagione (VIDEO)

Prime Video svela la sigla della terza stagione di LOL: Chi ride è fuori firmata da Maccio Capatonda, il comedy show italiano in arrivo in esclusiva su Prime Video.

Amazon Prime Video Italia ha appena diffuso sui social la nuova sigla della terza stagione di LOL: Chi ride è fuori firmata dall'esilarante Maccio Capatonda. Il comedy show Original italiano dei record prodotto in Italia sarà disponibile in esclusiva dal 9 marzo su Prime Video.

Un video esilarante, che si avvale della regia del famoso trailerista Maccio Capatonda, vincitore della seconda stagione di Lol, che sarà il disturbatore ufficiale dello show e avrà il compito di indurre alla risata. Protagonisti di questo trailer sono i concorrenti di questa edizione: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi, con loro anche il conduttore Fedez ed il co host Frank Matano.

I concorrenti proveranno a rimanere seri per sei ore consecutive, cercando contemporaneamente, di far ridere i loro avversari per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto dal vincitore.

La terza stagione del comedy show in sei episodi LOL: Chi ride è fuori è prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, sarà disponibile dal 9 marzo su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. I primi quattro episodi saranno disponibili in streaming da subito e gli ultimi due dal 16 marzo, con il gran finale.