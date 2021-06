Lol: chi ride è fuori, Frank Matano mostra il tatuaggio del fan: "Chi è questo eroe?"

Frank Matano, una delle star di Lol: Chi ride è fuori, ha condiviso una foto che mostra il tatuaggio di un fan dedicato a lui e al tubo sonoro che il comico ha usato per una sua gag nella prima stagione dell'acclamato show Amazon Prime Video.

A due mesi di distanza dalla sua uscita su Amazon Prime, LOL: Chi ride è fuori continua ad entusiasmare il pubblico grazie ai suoi tormentoni, rimasti nella mente dei tantissimi che hanno seguito ed amato il programma, tanto da renderlo uno dei maggiori fenomeni televisivi degli ultimi tempi. Impossibile da dimenticare, ad esempio, è il "tubo sonoro" di Frank Matano: quando il comico lo ha mostrato ai suoi colleghi, quello strano strumento appariva totalmente innocuo. Col passare del tempo, complice anche l'ilarità con cui Matano ne ha esaltato il potenziale, il tubo è invece diventato uno degli oggetti più gettonati, nonché il simbolo della prima stagione del programma.

Stando a quanto emerso nelle ultime ore, qualcuno deve aver amato particolarmente la gag di Frank Matano con il suo tubo, tanto da tatuarsi sulla gamba sia il comico che l'oggetto in questione. A testimoniare tale gesto è stata l'immagine condivisa proprio da Matano sui social. "Non so chi sia l'eroe e forse non lo voglio sapere", si legge nel post, capace di raccogliere un gran numero di interazioni, tra cui i commenti del rapper Clementino ("Eroe") e di Luca Ravenna, altro protagonista di Lol: Chi ride è fuori ("L'hanno fatto uguale con me. È una coscia dove non c'è nulla"). C'è poi chi ha risposto tirando fuori altri tormentoni del programma ("È Lillo" e "Bello. Da leggere con la voce di Elio"). Non manca poi il commento di chi insinua che la coscia nella foto sia quella di Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli che sui social ha più volte ribadito il suo amore per il tubo sonoro.