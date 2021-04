LOL: chi ride è fuori, Fedez ringrazia i concorrenti con un video dietro le quinte

Uno dei giudici di LOL chi ride è fuori, Fedez, ha voluto ringraziare tutti i concorrenti che si sono sfidati nella prima stagione del programma, condividendo un video che svela come sono i comici fuori dal palco.

La prima stagione di LOL: chi ride è fuori è finita: uno dei conduttori, Fedez, ha voluto ringraziare tutti i concorrenti pubblicando sui suoi social un video, ancora una volta, divertente.

Tutti i comici di LOL: Chi ride è fuori che hanno trascorso le sei ore nel teatro in cui dovevano cercare di far ridere gli altri, senza ridere loro stessi, sono stati ripresi nel video condiviso da Fedez in un "dietro le quinte". Anche fuori dal palco, a quanto pare i comici hanno regalato momenti esilaranti.

LOL, ispirato a un programma giapponese, si è già affermato come un cult tra gli show di Amazon Prime Video Italia. Fedez è stato uno dei giudici che ha avuto l'arduo compito di scovare tutte le risate nascoste dei comici.

Insieme a lui, nella "sala di controllo", c'era anche Mara Maionchi, che si è divertita molto a giocare qualche scherzo a Fedez durante il programma. Infatti, il pannello dei comandi che servivano a segnalare quando un attore doveva essere ammonito o eliminato, includeva anche una parte di pulsanti che nascondevano sfide da lanciare ai concorrenti, ma anche scherzi rivolti a Fedez.

Entrambi i giudici hanno più volte raccontato di quanto sia stato divertente assistere allo spettacolo dei comici: ovviamente per loro era anche più gratificante, visto che potevano ridere liberamente, al contrario dei partecipanti.

Ora che la prima stagione si è conclusa, noi abbiamo provato ad immaginare i 10 concorrenti che vorremmo nella seconda stagione di Lol: chi ride è fuori. Voi chi vorreste?