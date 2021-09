LOL: Chi ride è fuori 2: Mara Maionchi non ci sarà nella prossima stagione?

Mara Maionchi, al contrario di quanto riportato ieri, non dovrebbe partecipare a LOL: Chi ride è fuori 2: la smentita è arrivata dalla diretta interessata via Instagram.

Marcia indietro di Mara Maionchi rispetto a LOL: Chi ride è fuori 2: la conduttrice e produttrice discografica non sarà presente, come conduttrice, nella prossima stagione del comedy show di Amazon Prime Video. O almeno questo è quanto le sue Instagram stories lasciano intendere.

Dopo i titoli di ieri, che davano sia lei che Fedez confermati conduttori di LOL 2, la Maionchi oggi ha fatti un passo indietro e ha chiarito che lei, al contrario, non ci sarà, o che almeno per il momento la sua presenza non è stata ufficializzata da Amazon per affiancare il giovane collega anche nel corso della prossima stagione.

Il malinteso sarebbe nato, dunque, in occasione del Festival della TV di Dogliani, di cui Mara Maionchi è stata ospite: le parole riferite in generale ai suoi impegni televisivi, e in particolare al nuovissimo Game of Talents di TV8, erano state erroneamente interpretate come legate allo show comico, uno dei più grandi successi di Prime Video nel nostro Paese.

Almeno per il momento, dunque, sarà Fedez a sobbarcarsi la conduzione di LOL: Chi ride è fuori 2 in solitaria, affiancato naturalmente dai 10 concorrenti tra cui, si vocifera, ci sarebbero addirittura Claudio Bisio, Corrado Guzzanti e Paola Cortellesi.

Nessuna conferma, ma rispetto alla seconda stagione di LOL gira anche un'altra voce: che le prime puntare verranno distribuite sulla piattaforma streaming già a novembre.