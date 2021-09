LOL: Chi ride è fuori 2, Fedez e Mara Maionchi confermati conduttori dello show Prime Video

Fedez e Mara Maionchi torneranno in LOL: Chi ride è fuori 2 come conduttori: a svelare la decisione di Amazon Prime Video i due diretti interessati.

Fedez e Mara Maionchi torneranno come conduttori di LOL: Chi ride è fuori 2, il comedy show targato Amazon Prime Video la cui prima stagione, distribuita la scorsa primavera, è diventata in una manciata di settimane il titolo più visto di sempre in Italia sulla piattaforma.

Se i 10 concorrenti dovranno per forza di cose essere diversi dalla precedente edizione, rimarranno invece saldi in cabina di comando sia Fedez sia Mara Maionchi, come hanno annunciato loro stessi nelle ultime ore.

Il rapper e produttore musicale, a Roma per l'inizio delle riprese, ha condiviso nelle Instagram stories un biglietto in cui lo staff di Amazon gli dà il bentornato come conduttore anche per la prossima stagione.

"Caro Fedez, siamo lieti di averti ancora con noi al timone di LOL. Quest'anno abbiamo fatto l'impossibile: riunire insieme le 10 persone più divertenti d'Italia ma soprattutto le uniche che non ti hanno ancora querelato. Lo staff di Amazon".

Mara Maionchi ha ufficializzato l'impegno in occasione della sua ospitata al Festival della TV di Dogliani, svelando anche un piccolo dettaglio sulla seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori: "Nella prima ho fatto nulla, un parassita, in questa sarò a capo di una squadra, sono gasatissima".

Le riprese dei nuovi episodi sono in corso in queste settimane, le nuove puntate di LOL potrebbero essere distribuite da Amazon Prime Video già entro la fine del 2021.

LOL: Chi ride è fuori, versione italiana di un format giapponese, Hitoshi Matsumoto Presents Documental, è una sfida fra dieci comici professionisti che devono restare seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente a far ridere i loro avversari. Un esperimento comico senza precedenti che vede i partecipanti sfidarsi a colpi di battute con i loro diversi stili comici - stand-up, improvvisazione, commedia fisica e tanto altro - cercando di strappare una risata al gruppo senza mai cedere alla comicità degli avversari. Alla prima risata di uno dei comici, scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco. Chi per ultimo rimarrà serio sarà il vincitore, e potrà donare 100.000 euro a un ente benefico di sua scelta. La prima stagione è disponibile su Amazon Prime Video.