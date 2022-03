LOL 2, dal 7 marzo disponibile una puntata bonus della seconda stagione

Da lunedì 7 marzo arriva in esclusiva su Prime Video la puntata bonus di LOL 2: Chi ride è fuori. Trenta minuti di contenuti inediti e momenti esilaranti mai visti prima, tratti dalla seconda stagione del comedy-show Amazon Original che sta entusiasmando il pubblico.

LOL 2: Maccio Capatonda in una scena

Cosa avranno combinato ancora Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni? E Lillo? Come avranno reagito i due conduttori Fedez e Frank Matano? Vedere...per ridere!

La seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori è prodotta in Italia per Amazon Studios da Endemol Shine Italy ed è disponibile in esclusiva su Prime Video, in più di 240 Paesi e territori nel mondo.

LOL: Chi ride è fuori 2, Corrado Guzzanti: "Il mio unico obbiettivo era uscirne vivo!"

Inoltre, dal 15 marzo sarà disponibile in libreria LOL: Chi ride è fuori Cult Book, il libro, edito da Fabbri Editore, contenente giochi, quiz e curiosità̀ ispirati allo show che faranno rivivere i momenti più cult.