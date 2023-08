Loki, WandaVision e The Mandalorian: in arrivo i Blu-Ray delle serie Disney+

A partire da settembre i fan della Marvel e di Star Wars potranno acquistare i Blu-Ray delle serie prodotte per Disney+, iniziando con Loki, WandaVision e The Mandalorian.

Alcune delle serie prodotte per Disney+ stanno per arrivare in Blu-Ray e 4K UHD: i primi titoli a essere disponibili in homevideo saranno Loki, WandaVision e The Mandalorian.

Le edizioni fisiche delle stagioni degli show conterranno numerosi contenuti especiali e avranno una confezione dal design molto ricercato.

I primi dettagli delle edizioni

Il 26 settembre i fan potranno acquistare Loki, WandaVision sarà in vendita dal 28 novembre, mentre i fan di The Mandalorian dovranno attendere il 12 dicembre per comprare le prime due stagioni. Per ora non è stata svelata la data prevista per le eventuali versioni italiane.

I cofanetti Steelbook conterranno anche delle card con dei concept art e avranno un design ideato dall'artista Attila Szzarka.

Le puntate di Loki saranno accompagnate da contenuti speciali come Designing the TVA, il video di orientamento di Miss Minutes, scene tagliate, un montaggio con gli errori sul set e il documentario Assembled.

I dettagli delle altre edizioni non sono ancora stati rivelati.

WandaVision: il cofanetto della prima stagione

The Mandalorian: il cofanetto della seconda stagione

The Mandalorian: il cofanetto della prima stagione