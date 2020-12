Loki: Tom Hiddleston "Brilla in ogni scena" svela Kevin Feige

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha usato parole entusiastiche per descrivere il lavoro di Tom Hiddleston in Loki, la nuova serie tv in uscita su Disney+ nel 2021.

Mancano pochi mesi al rilascio di Loki su Disney+ e l'hype per la serie tv con Tom Hiddleston è ormai salito alle stelle. Ad aumentare ulteriormente la curiosità e le aspettative per il nuovo show sono giunte nelle ultime ore anche le parole di Kevin Feige, il quale ha approfittato di un recente intervento su Emmy Magazine per esprimere tutto il suo entusiasmo relativo alla performance di Hiddleston sul set di Loki. "Consegnare un intero show a Tom è stata una rivelazione", ha quindi dichiarato il produttore americano, spiegando che l'attore britannico riesce a "brillare in ogni scena". Insomma, dichiarazioni più che positive che non possono che rendere felici i numerosi fan di Tom Hiddleston, i quali non vedono l'ora di potersi finalmente godere un'opera incentrata totalmente sul loro personaggio preferito del Marvel Cinematic Universe.

Sempre nel corso della sua recente intervista, Feige ha elogiato anche il lavoro di Owen Wilson, new entry nel MCU che in Loki interpreterà il sorvegliante delle linee temporali, Mr. Mobius, un membro della Time Variance Authority. "Vedere Tom Hiddleston e Owen Wilson seduti uno di fronte all'altro mentre recitano quindici pagine di dialoghi è stato incredibile", ha quindi aggiunto Feige.

Ricordiamo che la serie tv Loki è stata scritta da Michael Waldron e diretta da Kate Herron. I fatti narrati al suo interno sono collegati ai film del franchise Marvel e si svolgono dopo gli eventi di Avengers: Endgame, entrando così a far parte della Fase 4 del MCU. Tra gli attori presenti nel cast di Loki segnaliamo anche Richard E. Grant, Sasha Lane, Sophia Di Martino e Gugu Mbatha-Raw. Nei giorni scorsi è stato rilasciato il trailer della serie tv attraverso il quale è stato annunciato il rilascio a maggio del nuovo anno.

Kevin Feige ha anticipato che le serie Loki e WandaVision avranno un legame diretto con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, senza però confermare la presenza di Hiddleston nel sequel su Strange.