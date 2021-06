Loki, Tara Strong: "Su Miss Minutes c'è ancora molto da rivelare"

Prosegue la marcia trionfale di Loki su Disney+. Tara Strong, doppiatrice di Miss Minutes, ha svelato che sono tanti i segreti collegati al personaggio a cui dà voce che sicuramente tornerà nei prossimi episodi.

Loki: Tom Hiddleston in un'immagine tratta dal trailer della serie

In un'intervista a The Hollywood Reporter, Tara Strong ha, infatti, parlato del suo personaggio in Loki, Miss Minutes, mascotte animata dall'intelligenza artificiale del Time Variance Authority. La doppiatrice ha raccontato del suo personaggio, facendo intendere che ci sarà un futuro per lei:

"Posso anticipare in modo criptico che la vedrete di nuovo. C'è ancora molto da rivelare, ed è divertente vedere gli eventi che si sviluppano. Quando guardi il primo episodio, pensi che magari sia solo una voce registrata sullo schermo ma nel secondo episodio vediamo che può assumere una forma olografica e interagire con Loki. Le ha anche risposto chiedendole 'Sei una registrazione o sei viva?', e non lo sappiamo ancora."

Tara Strong è entusiasta di Miss Minutes, nonostante nella sua carriera abbia avuto modo di doppiare personaggi importanti come Harley Quinn in Batman: Arkham Origins e Batman: Arkham Knight. Durante l'intervista ha continuato a parlare di Miss Minutes, affermando che secondo lei è un personaggio intrigante:

"La cosa bella di questo personaggio è che non sai realmente chi sia, da dove venga, quali siano le sue origini, quanto sia senziente, se abbia qualcosa da guadagnare da tutto ciò e quali siano le sue intenzioni, ammesso che le abbia. Come in ogni avventura bella ed emozionante, che si tratti di film o di serie TV, sei spinto a chiedertelo in continuazione. Quindi è un personaggio intrigante, e ciò proseguirà".

Vi ricordiamo che Loki segue le vicende del dio dell'Inganno quando esce dall'ombra di suo fratello, e si svolge dopo le vicende di Avengers: Endgame. Tom Hiddleston torna nei panni del protagonista, insieme a Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Kate Herron è la regista, mentre Michael Waldron è il capo sceneggiatore.