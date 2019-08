Loki: svelato il numero di episodi e la regista della serie Marvel

Loki è la serie Marvel con protagonista Tom Hiddleston in arrivo nella primavera 2021 su Disney+ e, durante la convention D23, sono stati condivisi nuovi dettagli, come il numero di episodi e a chi è stata affidata la regia.

Lo show dedicato al villain dei fumetti, visto recentemente in Avengers: Endgame mentre fuggiva durante una distrazione degli eroi ritornati nel passato, sarà composto da sei episodi della durata di un'ora. Alla regia di Loki ci sarà Kate Herron, già dietro la macchina da presa in occasione di Sex Education.

Il protagonista Tom Hiddleston ha inviato un messaggio, non potendo essere presente alla convention, in cui dichiara: "Vorrei poter essere lì con voi ma non mi è possibile. Il vostro incredibile entusiasmo e il sostegno significano il fatto che Loki abbia ancora delle storie da raccontare. Non smetterà mai di sorprendermi e rendermi felice il fatto che voi pensiate sia cool. Il viaggio di Loki è appena iniziato".

Nelle puntate Loki tornerà in varie epoche diverse, ritrovandosi alle prese e modificando alcuni eventi storici.