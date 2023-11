Loki 2: il regista conferma l'esistenza di un finale alternativo

Durante il documentario dietro le quinte intitolato "Marvel Studios' Assembled: The Making Of Loki Season 2", il co-regista Aaron Moorhead ha svelato l'esistenza di un finale alternativo dell'ultimo episodio: "C'era una bozza della sceneggiatura che riguardava proprio la fine. E il problema era che questa bozza non prevedeva che Loki distruggesse il telaio. Salvava il Telaio dall'implosione e poi saliva sul trono."

Il regista aggiunge: "Sapevamo tutti che stava succedendo qualcosa, solo non sapevamo cosa. Perché era come, beh, sta cercando di salvare il Telaio, ottiene il trono, tutto qui. Ma il problema era che non compiva un sacrificio, perché non distrugge il Telaio e poi deve assumersi l'enorme responsabilità di tenere tutto sotto controllo? Non ne ricava nulla. Sembra così ovvio ora, sembra proprio la scelta giusta, ma quello è stato un momento di svolta nel suo sviluppo, quando abbiamo capito che Loki aveva bisogno di distruggere e poi diventare il Telaio stesso."

Loki: Tom Hiddleston in una scena

La seconda stagione di Loki è giunta al termine negli ultimi giorni e, sebbene Tom Hiddleston l'abbia definita "la fine di un viaggio durato ben 14 anni", in molti sperano ancora in una terza stagione dello show. A rispondere alle richieste dei fan ci ha pensato di recente il producer Kevin Wright.

"Dirò due cose che probabilmente vanno in contraddizione. Abbiamo sempre trattato questa seconda stagione come se fosse l'ultima e, da un punto di vista creativo, era la cosa più logica da fare. In questo modo potevamo concentrarci al massimo per raccontare la miglior storia possibile. Che ci sia o meno una terza stagione di Loki non spetta a noi dirlo. Siamo pronti a rispondere alle richieste della Marvel, ma penso che si tratti di un mondo fantastico con grandi personaggi", ha dichiarato ai microfoni di Collider. "E se ci fosse un'altra storia coerente da raccontare, noi saremmo pronti a farlo".