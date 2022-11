Loki: la serie tv avrebbe dovuto avere un finale molto diverso

Nell'eventualità in cui abbiate visto per intero la serie tv Loki, sapete benissimo come si conclude. E se vi dicessimo che nei piani iniziali era previsto un finale differente da quello che tutti conosciamo?

Ovviamente proseguire nella lettura significa incappare in spoiler su Loki, vi sconsigliamo di proseguire nella lettura a meno di non aver visionato la serie per intero.

Loki: Tom Hiddleston in una scena

Nel corso del finale di Loki, vediamo il nostro protagonista, fra le altre cose, mentre viene scagliato in una sorta di realtà alternativa in cui nessuno sembra conoscerlo. Secondo Wesley Burt (visual development concept illustrator per la serie), i progetti per il finale che abbiamo visto erano inizialmente differenti.

Queste le sue parole dall'artbook Marvel's Loki: The Art of the Series, tramite The Direct:: "Questi [parlando di alcuni disegni degli abiti del protagonista] sarebbero stati utilizzati per il nostro commiato a Loki. Alla fine della storia ci sarebbe stato un particolare cambio di abito, con il protagonista a quel punto cresciuto e cambiato, e più in pace con se stesso. Loki avrebbe dovuto partire per alcune delle sue avventure in un regno diverso..."

Per il momento non sappiamo ancora molto in merito alla nuova stagione di Loki, attesa per l'inizio del 2023.