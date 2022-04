Loki: la regista si è ispirata a Minority Report per una scena

Una scena di Loki è ispirata a Minority Report e a rivelarlo è stata la regista Kate Herron in una nuova intervista.

La filmmaker ha raccontato come ha convinto i responsabili della Marvel ad assegnarle il compito di realizzare gli episodi dello show con Tom Hiddleston.

Kate Herron, per ottenere la possibilità di essere la regista di Loki, ha ideato una presentazione in PowerPoint composta da 280 slide in cui svelava le sue idee per quanto riguarda gli aspetti visivi, le scelte musicali, le idee riguardanti il casting e i piani per le scenografie.

Un'idea che si allontava dagli script era quella riguardante il Time Theater, la stanza in cui Loki è stato portato da Morbius per vedere la "vera linea temporale" della sua vita e assistere alla morte per mano di Thanos.

La regista ha raccontato: "Mi sono realmente ispirata a Minority Report e al momento in cui Tom Cruise vede una proiezione di sua moglie, come se fosse in 3D". Nel film si vede infatti John Anderton osservare i ricordi della famiglia che ha perso e la telecamera si concentra sul volto di Tom Cruise mentre il suo personaggio osserva quegli attimi, facendo capire le emozioni che prova in quel momento.

Kate ha sottolineato: "Ho pensato 'Questo è ciò che dovremmo fare con il Time Theater perché allora possiamo rimanere nella stanza con Loki mentre vede quei ricordi', e per il fatto che abbiamo un attore fantastico come Tom Hiddleston, si vuole avere un primo piano e scoprire la reazione di Loki. Se si è un fan che ha già sa quello che sta accadendo è davvero affascinante assistere alla reazione di un personaggio a ciò che si è visto e vederlo avere delle reazioni simili alle proprie. Ma anche se non si conoscono i film, semplicemente penso che ci fosse qualcosa di così emozionante che ti fa entrare in connessione con lui in quel momento quando vede i suoi ricordi".