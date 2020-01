Loki: Owen Wilson nel cast della serie Disney+

Tra gli interpreti della serie Loki, che verrà prodotta per Disney+, ci sarà anche Owen Wilson in un ruolo che non è stato rivelato.

Loki, la serie prodotta per Disney+, avrà Owen Wilson tra i propri protagonisti con un ruolo importante, secondo quanto hanno rivelato le fonti del sito ComicBook.com.

Lo show prodotto dalla Marvel avrà nuovamente Tom Hiddleston nella parte dell'ormai famoso villain che in Avengers: Endgame era stato mostrato mentre fuggiva.

Owen Wilson, secondo quanto si ipotizza online, potrebbe avere una parte ideata per dare vita a dei momenti comici, un po' in stile Thor: Ragnarok, il cinecomic diretto dal regista Taika Waititi.

L'attore sarà alla sua prima esperienza nel mondo del Marvel Cinematic Universe e potrebbe quindi tornare in futuro nei lungometraggi e negli show prodotti dallo studio, come aveva confermato Kevin Feige.

La serie dedicata a Loki mostrerà il personaggio di Hiddleston dopo essere fuggito nel 2012 a New York, scena mostrata appunto nel film diretto dai fratelli Russo. Il personaggio in Avengers: Infinity War era invece stato mostrato morire dopo essere stato attaccato da Thanos, il villain interpretato da Josh Brolin.