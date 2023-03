Loki: Natalie Holt annuncia l'edizione in vinile Mondo della soundtrack

Mentre ancora aspettiamo novità sull'uscita della seconda stagione, Natalie Holt - compositrice di Loki per i Marvel Studios - ha annunciato l'arrivo di una nuova edizione speciale in vinile della soundtrack targata Mondo.

Mondo e Hollywood Records hanno stretto una collaborazione per la prima pubblicazione fisica della colonna sonora della compositrice Natalie Holt per Loki. Questa è valsa alla Holt una nomination agli Emmy, così come il tema principale della serie, "TVA". Ma il suo coinvolgimento in questo nuovo set è andato oltre la composizione della musica. Ha anche contribuito al design della collezione, che si presenta in una custodia con un'illustrazione originale dell'artista Anne Benjamin. Il suo disegno a tinte verdi raffigura le varianti di Loki più importanti della serie, unite e pronte alla battaglia. All'interno ogni disco ha la sua custodia individuale.

"Avevo un'idea per l'aspetto delle copertine, ispirata ai titoli di testa del tema TVA con il logo di Loki in bianco e nero, e sono entusiasta di come Mondo e Anne Benjamin abbiano preso il mio concetto e creato un'opera d'arte così epica e bella ispirata a Loki", ha dichiarato Holt in un comunicato stampa. "Spero davvero che la gente possa abbassare le luci, aprire le orecchie e divertirsi a interagire con questo set di vinili di Loki!".

Loki - Original Soundtrack - Season One dei Marvel Studios (prezzo: 50 dollari) è stato stampato su tre dischi in vinile colorato da 180 grammi. È anche possibile acquistarlo in vinile nero. Sarà disponibile nel corso dell'anno presso Mondo e nei negozi di dischi. Ma la prevendita su MondoShop.com inizia questa settimana, mercoledì 22 marzo.