Loki: i Minutemen compariranno nella serie tv Disney+?

Un nuovo rumor anticipa l'arrivo dei Minutemen nella serie Disney+ Loki, interpretata dalla star inglese Tom Hiddleston che approderà nel corso del 2021 sulla piattaforma streaming Disney, il cui lancio è previsto per il 24 marzo.

Le foto dal set di Loki diffuse nelle settimane passate hanno svelato il legame tra il Dio dell'Inganno e la Time Variance Agency. Adesso nuove dettagli sul casting apparsi su IMDB sembrerebbero rivelare la presenza dei Minutemen nello show. Per chi non conoscesse i Minutemen, si tratta di una forza di polizia che opera nel flusso del tempo cercando di mantenere l'ordine nell'universo. Dal momento che lo show prevede salti temporali, è più che possibile vedere i Minutemen in azione per tenere la situazione sotto controllo.

A notare la possibile presenza dei Minutemen nel cast è stato Murphy's Multiverse che ha notato come, sulla lista cast di IMDB, due membri del team degli stunt interpretino i guerrieri robotici per due episodi della serie tv. Restiamo in attesa di ulteriori conferme al riguardo.

