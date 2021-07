Loki 2: la regista Kate Herron non sarà coinvolta nella seconda stagione

Loki 2 non avrà alla regia Kate Herron, che ha firmato la prima stagione della serie Marvel prodotta per Disney+ con star Tom Hiddleston.

La conferma è emersa da un'intervista rilasciata a Deadline in cui parla della sua esperienza nel mondo della Marvel.

Loki: Tom Hiddleston e Owen Wilson in una foto del primo episodio

Kate Herron, parlando del rinnovo di Loki, ha dichiarato: "Non ritornerò. Ho sempre pianificato di essere coinvolta solo in questa stagione e, se devo essere onesta, la seconda stagione non era in programma, è qualcosa che è stato deciso in un secondo momento e sono entusiasta. Sono realmente felice di vederla come fan nella prossima stagione, ma penso semplicemente che sono orgogliosa di quello che abbiamo fatto e di aver dato il massimo. Sto lavorando ad altri progetti ancora da annunciare". La filmmaker ha aggiunto che per ora non ha in programma di collaborare nuovamente con la Marvel: "Mi sto concentrando su progetti personali. Amo la Marvel e mi piacerebbe lavorare di nuovo con loro".

Loki, la recensione dell'episodio finale: oltre la fine dei mondi

La serie con star Tom Hiddleston tornerà con una seconda stagione, come svelato nella sesta puntata, ma non è stato svelato il periodo durante il quale debutterà lo show che sembra sarà collegato con il film Ant-Man and the Wasp: Quantumania dove apparirà il villain Kang il Conquistatore.