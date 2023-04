Loki 2: si avvicina il debutto della nuova stagione, ma la Marvel potrebbe avere problemi con Kang

Sono in molti a chiedersi se, e in che modo, la Marvel deciderà di promuovere la seconda stagione di Loki vista la centralità del personaggio di Kang il conquistatore e i problemi legali del suo interprete Jonathan Majors.

Stando a precedenti indiscrezioni, Loki 2 sarebbe dovuta arrivare su Disney+ a settembre, ma la finestra di lancio potrebbe essere stata anticipata. Variety parla infatti di "metà 2023", segno che i nuovi episodi potrebbero arrivare prima del previsto. Ma sono in molti a chiedersi cosa ne sarà di Kang il conquistatore visti i numerosi problemi legali di Jonathan Majors, che di recente è stato accusato di abusi da nuove vittime.

Le nuove accuse contro Jonathan Majors causeranno problemi nel marketing?

Il personaggio di Kang il conquistatore avrà una presenza massiccia nella seconda stagione di Loki e la Marvel potrebbe incontrare grandi problemi nel promuoverla se le vicende giudiziarie di Jonathan Majors dovessero complicarsi. Al momento, però, i Marvel Studios non starebbero pensando a un recasting.

Loki 2, l'attrice de Il Trono di Spade Kate Dickie nel cast della serie Marvel: chi interpreterà?

Di recente Disney+ ha modificato le finestre di uscita di diverse serie Marvel lasciando un semplice "coming soon", evidentemente per non dare false speranze ai fan a seguito dei vari stravolgimenti negli ultimi anni.

Cosa ci aspetta in Loki 2?

Al momento si sa ben poco della trama di Loki 2. Confermato il ritorno di personaggi chiave come Sylvie (Sophia Di Martino) e Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw), il produttore esecutivo Stephen Broussard ha anche fatto luce sull'arco caratteriale di Loki nei prossimi episodi dello show Disney+, indicando che quello che un tempo era un supervillain si avvicinerà allo status di eroe a tutti gli effetti.