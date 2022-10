Lockwood & Co., Netflix presenta il primo teaser della serie prodotta da Joe Cornish

Lockwood & Co. è il titolo della nuova serie Netflix che sguazza tra horror ed elementi soprannaturali, e quest'oggi ci ha mostrato un primo teaser ufficiale. Guardiamolo insieme!

Basato sui romanzi dell'autore Young Adult Jonathan Stroud, lo show prodotto da Netflix sarà composto da una prima stagione di 8 episodi che arriverà sulla piattaforma il 27 gennaio 2023.

Lockwood & Co., che vede Joe Cornish tra i suoi produttori, sceneggiatori e registi, è ambientata in Inghilterra, dove "Una ragazza con straordinarie doti paranormali si unisce a due capaci adolescenti di una piccola agenzia cacciafantasmi per lottare contro gli spiriti mortali che terrorizzano Londra" come recita la sinossi ufficiale.

Joe Cornish presenta la serie Netflix Lockwood & Co., "rivoluzionerà le storie di fantasmi"

"La rivoluzione digitale non è mai avvenuta. Non ci sono cellulari, ma solo giornali e magazine. È tutto rimasto più o meno negli anni'80 a livello di progresso tecnologico, e tutto si trova ancora in forma fisica" ha spiegato Cornish in una recente intervista con Empire.

Nel cast della serie troveremo, tra gli altri, anche Ruby Stokes, Luke Treadaway, Paddy Holland, Morven Christie, Cameron Chapman, Ali Hadji-Heshmati e Ivanno Jeremiah.