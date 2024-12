Lockerbie: A Search for Truth, Colin Firth alla ricerca di giustizia nel nuovo trailer della serie

È stato diffuso il trailer ufficiale di Lockerbie: A Search For Truth, miniserie prodotta da Netflix e BBC sulla tragedia che ha coinvolto il volo Pan Am nel 1988.

La miniserie in cinque parti segue la tragedia che ha coinvolto il volo Pan Am nel 1988, che ha causato la morte della figlia di Swire, Flora. Le puntate seguiranno le indagini scozzesi e americane che hanno cercato di fare giustizia. Potete vedere il trailer qui sotto.

La tragedia e i dettagli della trama

Il 21 dicembre 1988, il volo Pan Am 103 subì un attentato ed esplose sopra Lockerbie, in Scozia, 38 minuti dopo il decollo. Oltre alle 259 vittime a bordo del volo, altri 11 residenti morirono quando l'aereo cadde sopra la tranquilla cittadina. La miniserie seguirà le indagini e l'effetto devastante della tragedia sulla cittadina e sulla famiglia delle persone che hanno perso la vita, passando dalla ricerca degli indizi in Scozia ai processi.

Firth (Il discorso del re) recita accanto a Catherine McCormack (Slow Horses), che interpreta Catherine. In un contesto di conflitti e cospirazioni internazionali, Swire intraprende una controversa ricerca di giustizia che lo porta a incontrare il colonnello Muammar Gheddafi (Nabil Alraee) e a recarsi nei Paesi Bassi per il processo al cittadino libico Abdelbaset al-Megrahi (Ardalan Esmaili), condannato per 270 capi d'accusa.

La sceneggiatura è firmata da Jonathan Lee e Gillian Roger Park. Alla regia è invece impegnato Michael Keillor. Adam Morane-Griffiths ha sviluppato il progetto, compiendo molte ricerche e parlando con numerosi agenti e investigatori.

La serie debutterà il 2 gennaio 2025 su Peacock negli Stati Uniti e su Sky Atlantic e Now nel Regno Unito, Irlanda, Germania, Svizzera e Austria. Carnival Films, di proprietà degli Universal International Studios, e Sky Studios hanno realizzato la serie, mentre NBCUniversal Global TV Distribution si è occupata delle vendite internazionali.