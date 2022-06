Locke & Key 3: il trailer dell'ultima stagione della serie

Gli episodi di Locke & Key 3, l'ultima stagione della serie tratta dai fumetti di Joe Hill e Gabriel Rodriguez, hanno ora una data e un trailer: il 20 agosto i fan potranno assistere all'epilogo della storia.

Nel video si vedono i giovani Locke alle prese con pericoli e misteri di ogni tipo.

Locke & Key è stato scritto da Aaron Eli Coleite e Meredith Averill, in collaborazione con Hill e Carlton Cuse. La serie, inizialmente ideata per Hulu, segue quanto accade a tre fratelli dopo il sanguinoso omicidio del padre, evento drammatico che li obbliga a trasferirsi nella casa dei loro antenati in Massachusetts, scoprendo che la residenza ha delle chiavi magiche che permettono di avere incredibili poteri e capacità. Un demone vuole entrare in possesso di quegli oggetti magici e non si fermerà di fronte a nulla pur di ottenerli. La seconda stagione di Locke & Key ha debuttato nel mese di ottobre 2021 su Netflix.

Carlton Cuse e Meredith Averill, co-showrunner e produttori della serie, si sono occupati dell'adattamento della storia.

Il cast è composto da Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Petrice Jones, Laysla De Oliveira, Griffin Gluck, Aaron Ashmore, Hallea Jones e Brendan Hines.