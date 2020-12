Locke and Key 3: Netflix rinnova la serie per un'ulteriore stagione

Netflix ha annunciato ufficialmente il via libera alla produzione di Locke and Key 3, ancora prima del ritorno sugli schermi con gli episodi della seconda.

Locke and Key 3 ha ottenuto il via libera alla produzione: Netflix ha annunciato il rinnovo per un'ulteriore stagione ancora prima del debutto della seconda, il cui lavoro sul set si concluderà questa settimana. Le riprese delle prossime puntate inizieranno nei primi mesi del 2021, dopo una pausa per il cast e la troupe.

Locke & Key si basa sui fumetti di Joe Hill e Gabriel Rodriguez e racconta infatti le avventure di Tyler, Kinsey e Bode, (Connor Jessup, Emilia Jones e Jackson Robert Scott),

Lo show è stato scritto da Aaron Eli Coleite e Meredith Averill, in collaborazione con Hill e Carlton Cuse. La serie, inizialmente ideata per Hulu, segue quanto accade ai tre fratelli dopo il sanguinoso omicidio del padre, evento drammatico che li obbliga a trasferirsi nella casa dei loro antenati in Massachusetts, scoprendo che la residenza ha delle chiavi magiche che permettono di avere incredibili poteri e capacità. Un demone vuole entrare in possesso di quegli oggetti magici e non si fermerà di fronte a nulla pur di ottenerli.

Nel cast anche Darby Stanchfield, Bill Heck, Laysla De Oliveira, Thomas Mitchell Barnet e Griffin Gluck.

