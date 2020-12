Lockdown: il film di Doug Liman con Anne Hathway debutterà su HBO Max

Lockdown sarà il prossimo film diretto da Doug Liman con star l'attrice Anne Hathaway che debutterà in streaming sulla piattaforma HBO Max, come annunciato oggi dal servizio.

Il lungometraggio dovrebbe debuttare nei primi mesi del 2021 in streaming grazie al nuovo accordo stretto da Warner Bros Pictures.

Lockdown sarà un film low budget prodotto da P.J. van Sandwijk con Alison Winter. La pellicola, che è costata meno di 10 milioni di sterline, è un heist movie/commedia romantica ambientata sullo sfondo della pandemia.

Il cast dell'atteso film è composto da Anne Hathaway, Chiwetel Ejiofor, Ben Stiller, Stephen Merchant, Lucy Boynton, Ben Kingsley, Mindy Kaling e Dule Hill.

La sceneggiatura è stata firmata da Steven Knight.

HBO Max, a Natale, distribuirà in streaming Wonder Woman 1984, il cinecomic diretto da Patty Jenkins con star Gal Gadot.

Anne Hathaway, invece, è stata recentemente protagonista del film Le streghe, anche in questo caso distribuito in streaming a causa della difficile situazione dei cinema in tutto il mondo, con le sale costrette da tempo a una chiusura forzata.